Süper Lig'in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Erol Bulut yönetiminde ilk maçına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'nde Braga'yı yenen Atiker Konyaspor karşısında ilk yarıyı Eze'nin muhteşem vuruşu ile 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda Erol Bulut'un hamleleri ile oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, Aytaç Kara'nın attığı golle bir puanı hanesine yazdırmayı bildi.

YENİ MALATYASPOR KARŞILAŞMAYI 10 KİŞİ TAMAMLAMADI

Oldukça temposuz başlayan karşılaşmada Atiker Konyaspor, hiç beklenmedik bir anda gelen muhteşem golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Topa sahip olan ve rakibine net fırsat vermeyen Atiker Konyaspor, maçın son bölümünde fizik olarak düşen konuk ekip karşısında baskısını arttıran Evkur Yeni Malatyaspor, son 20 dakikaya girilirken beraberlik golünü buldu. Kalan dakikalarda baskısını arttıran ev sahibi ekip, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart gören Buğra, Evkur Yeni Malatyaspor'un mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına neden oldu.

Beraberlik sonrası puanını 8'e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, 11. sırada yer aldı. Atiker Konyaspor ise 7 puanla 13. sıraya yükseldi.

Kaynak: haberinburada