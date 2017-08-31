YENİ MALATYASPOR, JOSE ANTONİO REYES'İN TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Issiar Dia ve Nacer Barazite gibi önemli isimleri takıma kazandıran Evkur Yeni Malatyaspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
MALATYA'DA HEDEF REYES
Sarı-Kırmızılı ekip, daha önce Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi devlerde forma giyen Jose Antonio Reyes'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Doğu temsilcisi, önümüzdeki günlerde İspanyol yıldız ile pazarlık masasına oturacak.
Kaynak: haberinburada
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