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Yeni Malatyaspor, İrfan Buz İle Devam Edecek
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yeni malatyaspor, irfan buz ile devam edecek

YENİ MALATYASPOR, İRFAN BUZ İLE DEVAM EDECEK

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yeni sezonda da yola devam edileceği belirtiliyor.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:34
Puan Ver : Yeni Malatyaspor, İrfan Buz İle Devam Edecek(6/10)3


Sarı-siyahlı kulüpte ikinci sezonunu geride bırakan başarılı teknik adamla yola devam etmeyi planlayan yönetimin önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşmeyle anlaşma masasına oturmayı düşündüğü ifade ediliyor.



Kariyerinde Süper Lig deneyimi bulunan İrfan Buz'un da yakın çevresine Yeni Malatyaspor ile devam edeceğini söylediği belirtiliyor.



Görev yaptığı 2 sezonda başarılı bir grafik ortaya koyan Boşnak asıllı teknik adamın, önümüzdeki günlerde yönetimle görüştükten sonra transfer için çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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