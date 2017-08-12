Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Palmeiras'tan ayrılan eski Galatasaraylı Felipe Melo'ya teklif yaptı. Melo, bu teklif karşısında süre istedi.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Evkur Yeni Malatyaspor transferde bombayı patlatıyor... Sarı-kırmızılılar Palmeiras'tan ayrılan Galatasaray taraftarının gözdesi Felipe Melo'ya teklif yaptı.

RESMEN TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor'dan Aytaç Kara'yı kiralayan Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde bombayı patlatmak üzere... Malatyaspor Palmeiras'la yollarını ayıran Felipe Melo'ya resmî teklif yaptı.

İki yıllık sözleşme önerisi alan Melo sarı-kırmızılı yetkililerden düşünmek için süre istedi. Malatyaspor taraftarının sosyal medyadan Melo'ya gelmesi için baskı yapması bekleniyor.

2015'TE AYRILDI

2011-15 arası Galatasaray'da top koşturan Melo kazandığı 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa ile Türkiye'de en çok kupa kazanan Brezilyalı oyuncu konumunda.

Kaynak: haberinburada