Ocak ayı tranfer döneminde forvet hattına tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspo, Beşiktaş'ın eskiş golcüsü Bobo için devreye girdi.

Bobo, Türkiye'ye geri mi dönüyor? Transferde kadrosunu Elazığspor'dan Berk Yıldız ile güçlendirip, tecrübeli stoper Yalçın Ayhan ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, hücum hattındaki gol sorununu tecrübeli bir golcüyle çözmek istiyor.

BOBO İLE MASAYA OTURULDU

Teknik direktör Erol Bulut'un bu çözümü doğrultusunda harekete geçen Sırı-Kırmızılılar, daha önce ligimizde Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo ile masaya oturdu.

33 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor yönetiminin, işi imzaya bıraktığı bildirildi.

Avustralya Ligi takımlarından Sydney FC'de forma giyen Bobo'nun kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yeni Malatyaspor'un düşük bir ücret ödeyerek Bobo'nun bonservisini alması bekleniyor.

HAMİT ALTINTOP HAFTAYA KALDI!

Doğu ekibi Brezilyalı futbolcunun yanı sıra anlaştığı diğer isim Hamit Altıntop'la da imzaları haftaya atacak. 35 yaşındaki futbolcuyu hafta içi Malatya'ya getireceği öğrenilen yönetimin, taraftarına çifte müjde vermeyi planladığı da gelen haberler arasında.

Kaynak: haberinburada