YENİ MALATYA, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ATEŞE ATTI
Spor Toto Süper Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni ikinci yarıdaki üstün oyunuyla 4-1 yenerek Başkent ekibini ateşe attı.
Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Başkent ekibi, 9. dakikada flaş transferi Sessegnon'un golüyle öne geçti: 33'te Aytaç Kara frikikten şık bir vuruşla ilk yarının skorunu ilan etti.
MAÇ 4-1 BİTTİ
İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran Malatya temsilcisi 70'te Pereira, 80 ve 90+2'de Gilberto'nun golleriyle sıkıntılı durumdaki rakibini 4-1 mağlup etti.
Son iki haftayı yenilgiyle tamamlayan Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 37'ye çıkardı. 27 puanda kalan Gençlerbirliği, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.
Kaynak: haberinburada
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