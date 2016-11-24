Apple'ın yeni nesil profesyonel bilgisayarı Macbook Pro'da bir sorun ortaya çıktı. İddiaya göre TouchPad olarak görev yapan Trackpad sisteminde bir sorun var. Bilgisayarın mouse'u olarak nitelendirilen bu bölümde yaşanan sorun kullanıcıların canını sıkmaya başladı.



Apple'ın yeni nesil profesyonel bilgisayarı Macbook Pro'da bir sorun ortaya çıktı. İddiaya göre TouchPad olarak görev yapan Trackpad sisteminde bir sorun var. Bilgisayarın mouse'u olarak nitelendirilen bu bölümde yaşanan sorun kullanıcıların canını sıkmaya başladı.



Ekim ayında duyurusu yapılan yeni nesil Macbook Pro getirdiği yenilikler ile çok konuşulmuştu. TouchBar ve TouchID gib yenilikçi özelliklerin geldiği bilgisayar farklı giriş çıkış portları ile de dikkat çekmişti. Tüm USB portları yeni nesil Type-C olan cihazda alışıldık USB bellekleri takmak ancak dönüştürücü ile mümkün olabiliyor. Aynı zamanda SD kart girişinin de kaldırıldığı cihaz özellikle SD kart girişinin kaldırılmasıyla eleştirilmişti. Profesyoneller için geliştirilmesine rağmen girişinin olmaması cihazın en büyük eksileri arasında gösterilmişti.



Cihazın artıları arasında ise geliştirilmiş TrackPad geliyordu. Eski sürüme göre odukça büyütülen yeni TrackPad işletim sisteminin sunduğu gelişmiş özelliklerin hepsini destekliyordu. Özellikle OS X işletim sistemlerinde birden çok parmak ile çeşitl işlevleri kullanmak sıklıkla kullanılıyor. Yeni nesil TrackPad ise bu konuda çeşitli sorunlara sahip.



İddiaya göre yeni nesil cihazda bulunan touchpad görevini tam olarak yerine getiremiyor. Özellike 3 parmağın aynı anda kullanıldığı durumlarda yaşanan sorun kullanıcıların canını sıkmaya başlamış gibi görünüyor.



TechRadar tarafından paylaşılan habere göre kullanıcılar touchpad'in özellikle uç kısımlarında bu işlevi gerçekleştirmekte zorluk yaşıyor. Oldukça büyük olan touchpad'in orta kısımlarında tüm işlevler sorunsuz bir şekilde çalışırken işlevler daha kenar kısımlarda yapmak istendiğinde sorunlar baş gösteriyor. Sorunun temel kaynağının ise geliştirilen bilek algılama teknolojisi olduğu iddia ediliyor.



Parmakları Bilek Olarak Algılıyor



Apple Macbook Pro ile birlikte iyice büyüttüğü touchpad'i TrackPad için özel bir algoritma geliştirmişti. Geliştirilen algoritma sayesinde dokunmatik yüzeye bileğiniz değdiğinde cihaz bunun bilek hareketi olduğunu algılayabiliyor. Söylenenlere göre bu algoritmada yaşanan bir sorun nedeniyle bilgisayar 3 parmak ile yapılan hareketleri bilek hareketi olarak algılıyor ve bu nedenle verilen komutları yerine getirmiyor. Bazı kullanıcılar ise cihazın sadece işlevi yerine getirmediğini aynı zamanda yer yer farklı işlevleri de devreye aldığını iddia ediyor.



Apple'ın yeni nesil bilgisayarındaki bu sorunu firma tarafından da onaylanacak mı ve bir çözüm yolu bulunacak mı şu an için bilinmiyor. Ancak firmanın sorun olduğunu fark etmesi durumunda büyük ihtimalle yazılımsal olan sorun için güncellemeler yayınlayacağı düşünülüyor.



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