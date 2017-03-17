Automobili Lamborghini, yeni hafif teknolojileri, hava vektörlemeye ve yeni bir şasi yapısına sahip aktif aerodinamiği, dört çeker sistemini ve daha da geliştirilmiş motor ve güç aktarma organlarını bir araya getiren Huracan Perfomante'yi tanıttı.



Lamborghini inovasyonlarının sonucu ortaya çıkan Huracan Performante, pistteki en iyi tur süreleri ile keyifli ve dinamik bir yol sürüşü arasında dengeyi bulan, yüksek güçlü bir spor otomobil. 5 Ekim 2016'da Huracan Performante Almanya'da Nürburgring Nordschleife pistinde 6:52.01 dakikayla yeni bir seri üretim otomobili tur rekoru kırdı.







HAFİF MÜHENDİSLİK







Hibrit bir alüminyum ve karbon fiber iskelete sahip olan Huracan Performante'nin gövdesi, alüminyumdan ve tüm otomobilde ciddi ölçüde kullanılan Lamborghini'nin ödüllü Dövme Kompozit Malzeme'sinden üretiliyor. Reçine içindeki kesilmiş karbon fiberler kullanılarak elde edilen Dövme Kompozit Malzeme, klasik karbon fiber kompozit malzemelerle mümkün olanın çok ötesinde hafif ve kompleks geometrik şekiller yaratırken, bir yandan da optimum sağlamlığın korunmasını sağlıyor. Performante, ön ve arka spoyler, motor kaputu, arka tampon ve aerodinamik difüzör dahil olmak üzere yapısal parçalarında Dövme Kompozit Malzeme'yi kullanarak otomobilin 40 kg'lık ağırlık azaltımına katkıda bulunuyor.







kaynak:ahaber