Kurulan şirket ve kooperatif sayısı bu yılın ocak-ağustos döneminde 44 bin 896 olarak gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Ağustosta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 44,51, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 59,56 ve kooperatif sayısı yüzde 47,62 arttı. Kapanan şirketler bir önceki aya göre yüzde 15,82, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,35 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,67 artış kaydetti. Böylece ağustosta 4 bin 471 şirket kuruldu, 593 şirket kapandı.







Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 10,22 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,32 azalırken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 31,91 artış meydana geldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,92, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,66 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,24 azaldı.