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Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor
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Yeni kriterler belli oldu! Youtube'dan para kazanmak zorlaşıyor

YENİ KRİTERLER BELLİ OLDU! YOUTUBE'DAN PARA KAZANMAK ZORLAŞIYOR

İnternetin en büyük video platformu YouTube, videolar üzerinden gelir elde etme standartlarını değiştireceğini açıkladı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 18:20
Puan Ver : Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor(9/10)5

Youtube'daki video yayıncılarının platform üzerinden para kazanması artık fazla çok kritere bağlı olacak. Ek olarak, platformda reklam ücretinin daha pahalı olduğu en popüler videoların, çalışanlar tarafından manuel olarak kontrol edileceği de belirtildi.

TARTIŞMA İNTİHAR VİDEOSUNDAN SONRA GELDİ

Bu adım, bazı reklam verenlerin boykotu ve bir intihar etmiş bir kişiyi gösteren videonun popüler bir vlogger (video blogger) tarafından YouTube'a yüklenmesinin tepki çekmesinin ardından geldi. İnternet devi Google'a ait olan platform, videoyu yayından kaldırmakta geç kalmakla eleştirilmişti.

YOUTUBE GEÇ TEPKİ VERİYOR

Sosyal medya uzmanı Mark Mulligan "Google, bu tarz videolar konusunda önceden önlem almak yerine, olduktan sonra tepki verdiği izlenimini yaratıyor. YouTube, hızlı davranma konusunda kendini geliştirmeli" diyor.

YENİ KRİTERLER ŞÖYLE:

Yeni stratejiye göre, yayıncılar, yükledikleri videolardan reklam geliri elde edebilmek için şu kriterleri karşılamak zorunda:

YouTube'un 9 ay önce getirdiği son kriterlere göre, yayıncıların reklam geliri kazanabilmesi için, kanallarındaki içeriklerin 10 bin saatten fazla izlenmiş olması gerekiyordu

Geçen yıl getirilen yeni kurallara göre ayrıca bazı konu başlıkları, reklamlandırılma kapsamından çıkarılmıştı.

200'den fazla reklam verenin, reklamlarının nefret söylemi ya da başka radikal içerik taşıyan videolarda gösterilmesinden şikayet edip reklamlarını geri çekçmesi üzerine atılan bu adım, yayıncıların tepkisini çekmişti.

10 BİN KİŞİ GÖREV YAPACAK

10 binden fazla YouTube çalışanı görevlendirilecek Yeni strajenin bir diğer ayağını da Google Preferred servisinin işleyişindeki değişiklik oluşturuyor. Bu servis, reklam verenlere ek ücret karşılığı, 18-34 yaş aralığındaki izleyicilerin en çok izlediği videolara reklam verme olanağı sağlıyor.

MANUEL OLARAK KONTROL EDİLECEK

Şu ana kadar bu sistem otomatik işliyordu. Ancak YouTube artık bu videoların çalışanlar tarafından manuel olarak kontrol edileceğini açıkladı. Bu kategoriye giren içeriğin tümünün Mart ayı sonuna kadar kontrol edilmiş olması planlanıyor.

YouTube daha önce yaptığı açıklamada da, 10 binden fazla çalışanının 2018 sonuna kadar videoları gözden geçirmekle görevlendirildiğini belirtmişti. Uzmanlara göre bu önlem daha önce alınmış olsaydı, vlogger Logan Paul'un Japonya'da intihar etmiş bir kişinin cesedini gösterdiği video, yayına sokulmayabilirdi.

12,5 MİLYON DOLAR KAZANDI

15 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki Amerikalı vlogger'ın videosunun kaldırılması 24 saatten uzun sürmüş ve bu süre içinde video yaklaşık 7 milyon kez izlenmişti.

Ancak sosyal medya uzmanı Mark Mulligan, YouTube'un daha temel bir sorunla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor: "Logan Paul olayı gösterdi ki, özellikle onun gibi genç yayıncılar, geleneksel medyadaki meslektaşlarının sahip olduğu yapıdan yoksun: bu yayıncıların tavsiye ve rehberlik alacağı yapı eksik."

Forbes dergisine göre Logan Paul 2016 yılında YouTube'dan yaklaşık 12.5 milyon dolar gelir elde etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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