Seda Sayan, Etiler Şamdan'ın tahliyesinden sonra mülk sahibi olduğu o mekan için yakın dostu Fatih Ürek'le anlaştı.



Kirayı ödeyemediği gerekçesiyle Mehmet Tuna ile sorun yaşayan Sayan, uzun zamandır boş duran dükkanı Ürek'in de hissesinin bulunduğu Cook Shop'a kiraya verdi. Sayan, Ürek ve Cook Shop'ların sahibi Ayşe Kazancı önce gece bir araya gelerek yeni anlaşmayı kutladı.







kaynak:hürriyet