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yeni kiracı ürek oldu

YENİ KİRACI ÜREK OLDU

Seda Sayan, Etiler Şamdan'ın tahliyesinden sonra mülk sahibi olduğu o mekan için yakın dostu Fatih Ürek'le anlaştı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:30
Puan Ver : Yeni Kiracı Ürek Oldu(10/10)10


Kirayı ödeyemediği gerekçesiyle Mehmet Tuna ile sorun yaşayan Sayan, uzun zamandır boş duran dükkanı Ürek'in de hissesinin bulunduğu Cook Shop'a kiraya verdi. Sayan, Ürek ve Cook Shop'ların sahibi Ayşe Kazancı önce gece bir araya gelerek yeni anlaşmayı kutladı.



 



kaynak:hürriyet








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