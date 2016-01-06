O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni kimliklerin dağıtımına kırıkkale'den başlanacak

YENİ KİMLİKLERİN DAĞITIMINA KIRIKKALE'DEN BAŞLANACAK

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kırıkkale'den başlanacak. 3 yıl içinde yurt genelinde dağıtımının tamamlanması planlanıyor.

Tarih : 06 Ocak 2016, 17:39
Puan Ver : Yeni Kimliklerin Dağıtımına Kırıkkale'den Başlanacak(10/10)7


 İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan yeni kimlik kartlarının basılıp dağıtılmasına yönelik tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Nüfus hizmetleri kanununda hazırlanan değişikliklerin yasalaşmasından itibaren yeni kimliklerin dağıtılmasına Kırıkkale'den başlanacak. Yeni kimlikler 3 yıl içinde tüm vatandaşlara verilmiş olacak.



Yeni kimlikler 10 yıl geçerli olacak. Erkeklere mavi, kadınlara pembe kimlik uygulaması kalkacak, erkek ve kadınlar için tek renk kimlik kartı verilecek. Yeni kimlikler seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Yeni kimliklerin üzerinde kişiye ait kimlik bilgilerinin güvenli şekilde saklanabileceği bir çip yer alacak. Bu kimlikler bilgi sızdırmaya karşı güvenlik sağlayacak.



TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi kullanılacak yeni kimlikler, taklit ve tahrif edilemeyecek. Yeni kartlar, başka birinin eline geçse dahi kullanılamayacak ve anında bloke edilecek. Bu kartların kopyalanması ya da üzerindeki verilerin değiştirilmesi mümkün olmayacak.








Etiketler: Yeni  Kimliklerin  Dağıtımına  Kırıkkale  Den  Başlanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER