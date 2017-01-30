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Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
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yeni kimlikler izdihama yol açtı

YENİ KİMLİKLER İZDİHAMA YOL AÇTI

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yapmış olduğu yazılı açıklamada, yeni kimlik olan çipli kimliğe geçildiğini ve bu talebin vatandaşları mağdur etmeden en iyi şekilde hizmet verildiği açıklandı.

Tarih : 30 Ocak 2017, 15:11
Puan Ver : Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı(8/10)6


E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yapmış olduğu yazılı açıklamada, yeni kimlik olan çipli kimliğe geçildiğini ve bu talebin vatandaşları mağdur etmeden en iyi şekilde hizmet verildiği açıklandı. “Yeni kimlik çıkartmak isteyen vatandaşların yoğun isteği üzerine izdihama yol açtığını belirten Kart, şu açıklamalarda bulundu; Bu süreç yaşanırken vatandaşımızın yıllardır beklediği, özellikleri itibarıyla ilerleyen yıllarda hastane, tapu, noter ve kamu ve diğer kuruluşlar da işlem yaparken hayatın birçok alanında kolaylık sağlayacak, hizmete ulaşmamızı, güvenliği arttıracak seçim sırasında mükerrer kayıtların önüne geçecek, zamanla kullanım alanı yayılıp geliştirilecek bu yeni kimlikleri alma heyecanı, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtı.” Şeklinde açıklamada bulundu.

 

Ortalama 1 Personele 20 Bin Vatandaş Düşüyor

 

Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaşımız düşüyor. Bu ise hem hizmet kalite eksikliğine hem de vatandaş memnuniyetsizliğine sebep olmakta. Eksiklere rağmen vatandaşlarımızın bu güzel hizmetin ulaşmasını sağlamak adına elimizden gelenin daha fazlasını yaparak çalışıyoruz." İfadelerine yer verildi.

 

Öncelikle Internet Üzerinden ya da 199'dan Randevu Alınmalı

 

"Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır." Dedi.

Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilecekler.

 

 

 Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada ise, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.



 



kaynak:mynet








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