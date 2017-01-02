Independent: Saldırıya En Güzel Cevap Türkiye'de Tatil
Teröristle İlgili Dikkat Çeken Detay!
Son İki Saldırıda Dikkat Çeken Detay!
Terörü Öven Söylemler Suçtur Ve Cezai Sonuçları Olacaktır
Kırgız Ya Da Özbek Deaş'lı Şüphesi
Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Bugün Başlıyor! İşte Ücreti
Yarın Hangi İllerde Okullar Tatil Olacak ?
Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı!
Lenovo P2 Batarya Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor
Seven Knights'a Klahan Geldi
Yılın Oyunları Playstore'da Açıklandı
World Of Van Helsing: Deathtrap Xbox One İçin Çıktı
2016 Yılına Damgasını Vurmuş Gelişmeler
Otoyol Yüzde 15, Boğaz Köprüleri Yüzde 48 Zamlandı
45 Yaş Altı Çalışanlara Bes'e Otomatik Katılım Başladı
2017 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları: Bilet Sorgulama
Şehit Olan Polisin Kimliği Belli Oldu!
Reina'ya Silahlı Saldırı: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 65 Yaralı
Zorunlu Kış Lastiğinde Zamlı Tarife Yarın Başlıyor
Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR! İŞTE ÜCRETİ


YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR! İŞTE ÜCRETİ
Tarih : 02 Ocak 2017, 09:16
Puan Ver : Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Bugün Başlıyor! İşte Ücreti(8/10)5


Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilecekler.

 

İşlem için gerekli tüm detaylar ise "ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" adresinde öğrenebilecek. Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada ise, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.



 



kaynak:mynet








Etiketler: Yeni  Kimlik  Kartı  Başvuruları  Bugün  Başlıyor  İşte  Ücreti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER