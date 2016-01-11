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yeni kimlik fiyatları ne kadar olacak?

YENİ KİMLİK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek yasa tasarısına göre nüfus cüzdanları için ödenecek ücretler belirlendi.

Tarih : 11 Ocak 2016, 09:14
Puan Ver : Yeni Kimlik Fiyatları Ne Kadar Olacak?(8/10)7


 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen 21 maddelik 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' görüşülecek.



NÜFUS CÜZDANI İBARESİ KİMLİK KARTI OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK



Tasarı ile 'Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan alınan 6 bin Euro'luk askerlik bedelinin bin Euro'ya düşürülmesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara dağıtımına başlanması, Nüfus cüzdanı ibaresi kimlik kartı şeklinde değiştirilmesi, Aile kütüklerinde yer alacak bilgilere biyometrik veri ilave edilmesi, Maden Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu ile 5510 sayılı Kanunu' gibi kanunlarda düzenlemeler yapıyor. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Sayıştay tarafından denetlenme esaslarının belirlenmesine ilişkin hususları da düzenliyor.



KİMLİKLER İÇİN ÖDENECEK ÜCRETLER



Tasarının kanunlaşmasıyla birlikte nüfus cüzdanları için 8 lira, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 15 lira, değiştirme sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 50 lira alınacak.








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