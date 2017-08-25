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Yeni KHK'da Uzman Erbaşlara Askerlik Müjdesi, Memura Görev Yerini Terk Etmeme Zorunluluğu

YENİ KHK'DA UZMAN ERBAŞLARA ASKERLİK MÜJDESİ, MEMURA GÖREV YERİNİ TERK ETMEME ZORUNLULUĞU

OHAL, seferberlik ve savaş hallerinde ya da afete uğrayan yerlerdeki devlet memurları, atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevi bırakamayacak. 3 yıllık çalışan uzman erbaşlar ise askerlik yapmış sayılacak.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Yeni Khk'da Uzman Erbaşlara Askerlik Müjdesi, Memura Görev Yerini Terk Etmeme Zorunluluğu(6/10)2

Yeni yayınlanan KHK ile olağanüstü hal ve genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları hakkında önemli değişikliğe gidildi. Kanun Hükmünde Kararname'de uzman erbaşlar ile ilgili de önemli bir karar çıktı.

MEMURLARLA İLGİLİ KRİTİK KARAR

Yeni yayımlanan KHK ile olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.

UZMAN ERBAŞLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK ile Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilmek üzere alınan uzman erbaşlardan komutanlıkta üç yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Üç yıllık süreyi tamamlamadan ilişiği kesilenler ise askerlik hizmetlerini yerine getirecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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