Toplam 136 maddelik Kanun Hükmünde Kararname'den ekonomi paketi de çıktı. Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için ASFAT A.Ş. kuruldu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Şeker Kurumu, Alkol Piyasası Kurumu kapatıldı. Vakıfbank'ın hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün temsil ettiği A-B grubu hisselerin tamamı Hazine'ye devredildi. Yeni düzenlemeler şöyle:

VAKIFLAR BANKASI HİSSELERİ HAZİNE'YE

Vakıflar Bankası'nın hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin tamamı hesaplanacak bedel karşılığında Hazine'ye devredilecek. Hisselerin devrinde üç ayrı firmaya değerleme çalışması yaptırılacak. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, ihraç edilecek. İhraç edilen kira sertifikalarından ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4 kira sertifikası ise bir, iki, üç ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilecek.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN SORULACAK

Vakıflar Bankası hisselerine ilişkin devirlerden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sorumlu olacak. Vakıflar Bankası Emekli Sandığı tarafından devredilecek hisselerin bedeli (C sınıfı hisseler) Hazine tarafından özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle sandığa ödenecek. Söz konusu hisselerin devir bedeli, gerçek ve tüzel kişilere banka tarafından ödeme yapılmasının ardından bankanın talebi üzerine Hazine tarafından nakit olarak ödenecek.

ASKERİ FABRİKALARA TEK ÇATI

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT A.Ş adlı yeni bir şirket kurdu. Bu şirket, askeri fabrikalar ve tersanelerin imkânlarını kullanarak üretim planlaması yapacak. Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olarak belirlendi. Bu sermaye askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde ise Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Şirket kamudan, yabancılar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek veya bunların ihtiyaçları için teklif verebilecek. Askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak, tesisler inşa edebilecek.

SAVUNMA SANAYİSİ CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Bu kurumdaki personeli Cumhurbaşkanı veya uygun görmesi durumunda Müsteşarlık atayacak. Savunma sanayi alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan burs ve eğitim destekleri sağlayabilecek.

VARLIK FONU'NDA İNCE AYAR

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantisi konularında Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu kapsamda dış borcun devri, Hazine geri garantileri kapsamında doğacak Hazine alacakları hakkında amme alacakları hükmü uygulanacak.

CAZİBE MERKEZİ İVME KAZANACAK

Cazibe Merkezleri programı Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek. Program kapsamındaki başvuruları karara bağlamak üzere ilgili bakanlardan Değerlendirme Komitesi oluşturulacak. Programın uygulanacağı iller, sektör, yatırım konusu, destek oranı, enerji desteği gibi konular Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.

ŞEKER KURUMU-TAPDK KAPATILDI

Şeker Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumu'nun görevleri de Tarım Bakanlığı'na devredildi.

Kaynak: haberinburada