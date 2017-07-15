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Yeni KHK ile Sağlık Bakanlığı'ndan ihraç edilen personelin listesi

YENİ KHK İLE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İHRAÇ EDİLEN PERSONELİN LİSTESİ

Yeni yayınlanan 692 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı'ndan ihraç edilen 789 kamu personellerinin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte ihraç edilen personelin listesi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Yeni Khk İle Sağlık Bakanlığı'ndan İhraç Edilen Personelin Listesi(10/10)6

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kamu personeli ihraç edildi. Sağlık Baknalığı'ndan ihraç edilen kamu personelinin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan ihraç listesi:

Resmi Gazete'de yayınlanan ihraç listesinin tamamı için tıklayın:

http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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