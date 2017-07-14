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YENİ KHK İLE İŞE İADE EDİLEN KAMU PERSONELİNİN LİSTESİ


Yeni KHK İle İşe İade Edilen Kamu Personelinin Listesi
Tarih : 14 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Yeni Khk İle İşe İade Edilen Kamu Personelinin Listesi(5/10)1

Başbakanlık tarafından, Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.

Yeni KHK ile, daha önce görevden alınan 312 parsonel göreve iade edildi.

İŞE DÖNMEK İÇİN 10 GÜN SÜRE

Resmi Gazetede şu ifadeler yer aldı:

(1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

İşte işe iade edilenlerin listesi:

İŞE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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