Ibrahimovic Hakkında Olay Sözler: Şut Çekmeyi Bilmiyordu
Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı
Kraliyetin İki Eltisi İlk Kez Yan Yana Geldi Ama Göz Göze Gelmedi
Ahmet Çakar: Fatih Terim İle G.Saray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda
Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı
Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
Türk Magazin Tarihi, Böyle Yıl Görmedi! 2017'ye Damga Vuran Skandallar
Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor
Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!
Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu
Muslera Kaptanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor
Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler

Yeni KHK ile Askeri Fabrikalar, ASFAT Bünyesinde Toplanacak

YENİ KHK İLE ASKERİ FABRİKALAR, ASFAT BÜNYESİNDE TOPLANACAK

Yeni KHK ile yaklaşık 60 yıllık bilgi birikimine sahip askeri fabrikaların ve tersanelerin, savunma sanayisine kazandırılması için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi kuruldu.

Tarih : 25 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Yeni Khk İle Askeri Fabrikalar, Asfat Bünyesinde Toplanacak(6/10)2

Dün yayınlanan OHAL Kararnamesi ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş) kuruldu. TSK bünyesinde faaliyet gösteren 81 ildeki askeri fabrika ve tersaneleri bünyesinde toplanacağı anonim şirket için 50 milyon TL başlangıç ödeneği konuldu. Bu tutar da askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçesinden karşılanacak. Şirketin sermayesi Hazine Müsteşarlığı'na ait olacak. Ancak Hazine'nin yönetim, temsil ve denetim yetkilerini MSB kullanacak.

30'A YAKIN FABRİKA VAR

Askeri sanayi tesislerinin yurt içi sanayi ile entegrasyonu sayesinde TSK'nın modernize edilmesinde yerlilik oranı hayli artacak. Türkiye'nin hemen her bölgesinde faaliyet gösteren 30'a yakın askeri fabrika bulunuyor ve bu fabrikaların her biri içerisinde onlarca fabrikadan oluşuyor. Adeta Organize Sanayi Bölgesi görevi yapan bu fabrikalar, birçok savunma endüstrisi devinin elinde olmayan makine ve tezgahlara sahip.

BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK

Askeri fabrikalar ve tersanelerin üretime kazandırılması, Türkiye'yi yurtdışına bağımlılığa iten dayatmalara karşı da önemli hamle olarak görülüyor. ASFAT A.Ş., genel yönetimdeki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek, teklif sunabilecek, müşterek imalat, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilecek. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Khk  İle  Askeri  Fabrikalar  Asfat  Bünyesinde  Toplanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER