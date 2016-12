Doğuş Medya Grubu ile gerçekleştirdiği CNBC-e'nin satın alma anlaşmasını takiben, televizyon endüstrisinde dünya çapında gerçek bir lider olan eğlence ve “yaşam tarzı” kanalı TLC'nin Türkiye'de yayına gireceğini bugün duyurdu.







Kasım ayında yayına başlayacak olan bu yepyeni kanal, CNBC-e'nin yerini alacak ve yüksek kalitede uluslararası kurgu ve gerçeğe dayalı eğlence programlarından oluşan kapsamlı bir içeriği Türk izleyicisine sunacak.







Discovery Networks CEEMEA Gelişen Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı James Gibbons:







“Doğuş Yayın Grubu ile CNBC-e'nin alım anlaşmasını tamamlamamız ve büyümekte olan Türkiye pazarında, önde gelen “yaşam tarzı” ve eğlence içeriklerini sunacak ilk ulusal kanalımızı yayına sokacağımızı duyurmamızla beraber, Türkiye operasyonumuzda yepyeni bir dönem başlıyor. Discovery Avrupa'da birçok pazarda hem ücretli hem de ulusal kanalları başarı ile yönetiyor.







TLC, inanılmaz bir çeşitliliğe sahip benzersiz içeriği ile Discovery Channel, Animal Planet ve Discovery Science'yi kapsayan güçlü portföyümüze değer katacak. TLC, Türkiye'nin beklediği bir kanal. Kasım ayında kanalımızı seyircilere ve ticari ortaklarımıza sunmayı iple çekiyoruz” dedi.







Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen: “Doğuş Yayın Grubu olarak, Discovery Communications'ın TLC gibi çok güçlü bir marka ile Türk pazarını, eğlencenin değişik alanlarında son trendleri yakalayan yepyeni bir kanalla tanıştıracağına inanıyoruz.







Kanalın güçlü ve kapsamlı içeriği sayesinde seyirciler, TLC Türkiye'ye adeta bağımlı olacak ve kanal kendi türünde şüphesiz ki lider olarak konumlanacak. Discovery ile farklı projelerde de yan yana çalışmayı ve Türk seyircilere yeni sürprizler sunmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.







Mutlaka görülmesi gereken “yaşam tarzı” ve gerçeğe dayalı içerik sunan eğlence programlarına ek olarak küresel arenada en çok konuşulan yapımları ekranlara getirecek olan TLC Türkiye, Türk izleyicilerine, Amerika'nın hit dizisi Fear the Walking Dead ve Aquarius ile İngiliz dönem draması Poldark gibi dizilerle değişik bir seyir tecrübesi sunacak.







Fear the Walking Dead'in Amerika'da kısa süre önce gerçekleştirilen ilk gösterimi, 10.1 milyon seyirci ile televizyon tarihine geçti ve kablolu yayın tarihinde toplam seyircide bir numaralı ilk gösterim oldu. İngiltere'nin hit dizilerinden Poldark ise ilk gösteriminde 7 milyona yakın izleyici yakaladı.







TLC Türkiye ayrıca OWN: Oprah Winfrey Network'den de popüler bir seçki sunacak: Oprah Prime ve Beyonce, Cameron Diaz ve Pharrell Williams gibi büyük yıldızlarla içten söyleşilere yer veren Oprah's Master Class, TLC ekranlarında olacak.







Tüm bunların yanı sıra The Vikings, Hannibal ve komedi dizisi Mike & Molly gibi CNBC-e'nin en popüler dizilerinin birçoğu da TLC'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.







Amerika'da 95 milyondan fazla ve uluslararası arenada 190 pazarda 303 milyon haneye ulaşan TLC,uluslararası bir marka. Kendi segmentinde lider olan TLC, 2014 yılında Amerika'da kadınlara hitap eden ilk 10 kablolu kanal arasında yer alırken, küresel ölçekte ise İngiltere, Asya Pasifik, Güney Afrika ve Polonya gibi pazarlarda 1 numaralı uluslararası “yaşam tarzı” kanalı konumunda.







Bugün, CNBC-e'nin Discovery Communications tarafından satın alınması işleminin tamamlanması ile daha önce de duyurulan, Discovery'nin Türkiye'deki kanal portföyünü arttırmak, reklam satış sunumunu güçlendirmek ve bölgedeki lider uluslararası yayıncı konumunu sağlamlaştırmak adına Doğuş Medya Grubu ile sürdürülen stratejik işbirliğinde yeni bir aşama başlamış oluyor.







Discovery Networks CEEMEA Gelişen Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı James Gibbons ve Discovery Networks Türkiye Genel Müdürü Sissian Margos liderliğinde sürdürülen proje kapsamında, Doğuş, Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science'nin yanına TLC'nin de eklenmesi ile 4'e çıkan Discovery ticari portföyünün reklam ve sponsorluk satışından sorumlu tek yetkili satış temsilcisi olarak atanmıştı.