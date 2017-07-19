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Yeni kabineye piyasaların ilk tepkisi ne oldu?

YENİ KABİNEYE PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Başbakan Binali Yıldırım`ın açıkladığı yeni kabinede ekonomi ile ilgili bazı bakanlıklarda değişimler yaşanırken piyasaların açıklamaya tepkisi ise olumlu oldu.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 17:00
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Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede ekonomi ile ilgili bazı bakanlıklarda değişimler yaşandı. Piyasaların açıklamaya tepkisi ise pozitif yönde oldu.

DOLAR VE EURO GERİLEDİ, BORSA YÜKSELDİ

Yeni kabinenin açıklanması öncesinde 4,0708 seviyesinde bulunan euro/TL şu sıralar 4.0579'e, 3,5320 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 3,5210'a gerilemiş durumda. Açıklama öncesinde 160 bin 642 puandan işlem gören BİST - 100 endeksi ise açıklama sonrası kısa bir süreliğine 107 bin 040 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından şu sıralar yeniden 106 bin 740 seviyelerinden işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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