Başbakan Bineli Yıldırım, bugün dar kapsamlı bir kabine revizyonu yaparak yeni Başbakan Yardımcısı ve Bakanları açıkladı.

Her kabine revizyonunda vatandaşın en çok merak ettiği konu, yeni bakanları nereli olduğu olur. Her bölge ve il, kendi bünyesinden bir bakan çıkararak yatırım ve hizmette avantajlı duruma geçmeye çalışır.

Yeni kabinede bu piyango Karadeniz'e vurdu. Başbakan Yıldırım hariç 26 kişilik bakanlar kurulunda 8 tane Karadeniz doğumlu veya Karadeniz kökenli Bakan ve Başbakan Yardımcısı bulunuyor.

İşte o isimler:

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK

Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane Babacan köyünde doğdu. Babasının adı Tevfik, annesinin adı Mecbure'dir. Öğretmen, İş Adamı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. İzmit ve İstanbul'da özel okullarda İngilizce ve matematik öğretmenliği yaptı. Gıda sektöründe yönetici olarak çalıştı. 20 Ekim 2001 tarihinde AK Parti Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi ve AR-GE'den sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 22 Haziran 2003 tarihinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı oldu ve bu görevi 4 yıl sürdürdü. 23. 24. ve 25. Dönemlerde AK Parti'den Kocaeli Milletvekili olarak seçildi. 2007-2013 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına seçildi ve bu görevi bir yıl sürdürdü. 26 Aralık 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atandı. ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay, Yeşilay, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı'nın üyesidir. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Işık, evli ve 4 çocuk babasıdır.

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ

Faruk ÖZLÜ 19.11.1962 yılında Düzce'de doğdu. Düzce Lisesi'ni müteakip Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) Makina Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya'da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda Sözleşmeli Personel-Mühendis olarak görev aldı. Aynı kurumda sırasıyla Uzman, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı oldu. Müsteşar Vekilliği yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalıştı. Türkiye'nin kendi tasarımı "ilk milli tankı ALTAY", "ilk insansız hava aracı ANKA", "ilk milli gemisi MİLGEM" projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. "Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı", "A400M Nakliye Uçağı", "F-35 Savaş Uçağı", F-16 ve Helikopter Elektronik Harp Sistemleri", "M60 Tank Modernizasyonu", "Yazılım ve Simülatörler", "Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemleri" görev aldığı projelerden bazılarıdır. TAI-TUŞAŞ, HEAŞ, TEKNOPARK İSTANBUL ve STM şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Evli, iki çocuk babası ve İngilizce biliyor.

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK

1978 İstanbul doğumlu olan Berat Albayrak, aslen Trabzon kökenlidir.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU

21 Kasım 1969 İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon Of'lu olan Süleyman Soylu 64. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Süleyman Soylu evli ve bir kız, bir de erkek çocuk babasıdır.

KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ

Numan Kurtulmuş 23 Mart 1959 Ünye/Ordu'da doğdu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini 1982 yılında ve 1984 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1988-1989 yılları arasında ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'da lisansüstü çalışmalarına devam etti. 1990-1993 yıllarında yine ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'nda misafir öğretim üyesi olarak görevde bulundu ve doktorasını verdi. 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doçent oldu. 2004 yılında ise profesör ünvanını aldı. İngilizce bilen Kurtulmuş, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL

1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. İngiltere Exeter Üniversitesi, İş İdaresi, Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığı'nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında da Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ

Nurettin Canikli, 15 Mayıs 1960'da Giresun Alucra'da doğdu. Yeminli Mali Müşavir; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde para-banka-finansman alanında tamamladı. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdarı Vekili olarak görev üstlendi. Yeni Şafak gazetesinde ekonomik konularda köşe yazarlığı yaptı. Yeminli mali müşavirlik şirketinin ortağı olarak faaliyette bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22 ve 23. Dönemde Giresun Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Canikli, evli ve 4 çocuk babasıdır.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN

13 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Tıp Doktoru, Genel Cerrah; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı. Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu. İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Kaynak: haberinburada