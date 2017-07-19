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Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun

YENİ KABİNEDE OLMAYAN TÜRKEŞ'TEN İLK AÇIKLAMA: ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede koltuğunu kaybeden AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten ilk açıklama geldi: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun(8/10)4

Yeni kabineyle ilgili açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kabine revizyonunun açıklanmasının ardından kabine dışında kalan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Türkeş paylaşımında, "Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum" mesajını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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