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'yeni juventus' dikkat çekiyor

'YENİ JUVENTUS' DİKKAT ÇEKİYOR

Gonzalo Higuain'i rekor ücretle renklerine bağlayan Juventus, bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu çok ciddi biçimde güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda uluslararası tecrübesi yüksek birçok oyuncu bulunuyor.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 14:36
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Serie A'da üst üste 5 kez şampiyon olan Juventus, artık çıtayı çok daha yukarılara koydu. İki yıl önce Barcelona ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan İtalyan ekibi, Devler Ligi'nde bu ve benzeri şekildeki performansını sürekli kılmak için önemli transferlere imza attı.



En flaş transferini 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Gonzalo Higuain'i kadrosuna katarak yapan Juve, yaz döneminde Roma'dan Miralem Pjanic'i de renklerine bağladı. Bosnalı oyuncu için 32 milyon euroyu gözden çıkaran Torino ekibi, Dinamo Zagreb'e de Marko Pjaca için 23 milyon euro ödedi.



Juventus bu isimlerin yanı sıra, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Dani Alves ile birlikte Bayern Münih'ten Medhi Benatia'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer ettiği 5 futbolcuyla birlikte kadrosunu ciddi biçimde güçlendiren teknik direktör Massimiliano Allegri'nin elinde uluslararası tecrübesi yüksek, yetenekli bir kadro oluştu. Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Paul Pogba'nın takımdan ayrılması ihtimalinde bile Juventus'un elinde; kalede Buffon, savunmada Bonucci, Barzagli, Chiellini, orta sahada Dani Alves , Khedira, Marchisio, Pjanic, Evra, forvette ise Higuain, Dybala gibi yıldız isimler olacak.








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