İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Adana'da Adnan Menderes Spor Salonu'nu dolduran partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kongrede konuşma yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile bir ittifakın söz konusu olmadığını belirterek, "CHP de İyi Parti de adaylarını çıkaracak. İttifak yok!" dedi.

"İYİ PARTİ'DE CHP'DE KENDİ ADAYINI BELİRLEYECEK"

Akşener CHP ile ittifak iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

Sandık güvenliğini konuştuk ve bu güvenlik noktasında hassasiyetle durulmasını konuştuk. Yani ittifak konuşmadık. CHP'de kendi adayını, İyi Parti de kendi adayını çıkaracak.

"MÜŞAHİTLERİMİZE TEHDİT YAPSINLAR DA GÖRELİM"

Orada bir sorun yok. İttifak yok. Ama bu sandıkların, bu oy hırsızlarının elinde sandıkları heder etmemek üzere fikirlerimizi paylaştık. Bu sandığa el uzatmaya kalkışsınlar da görüşürüz. İyi Partililer şuanda sandıklar için eğitiliyor. Ankara, Bursa, Adana ve büyükşehirlerden başlayarak bu eğitimleri vermeye başladılar. Şimdi bizim müşahitlerimize tehdit yapsınlar da görelim, o sandıklara el uzatsınlar da görelim.

"SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Aynı zamanda YSK 16 Nisan'daki benzeri davranışı göstersin de görelim. Anasından doğduğuna pişman etmezsem Meral değilim. Açık net söylüyorum kendi hakkını savunamayan milletin hakkını savunamaz. Onun için sandığa sahip çıkacağız. 1946'ları özlemiş olan bu arkadaşa da haddini bildireceğiz.

Kaynak: haberinburada