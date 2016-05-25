O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni iphone'un tamamen camdan olacağı doğrulandı

YENİ İPHONE'UN TAMAMEN CAMDAN OLACAĞI DOĞRULANDI

2017 yılında çıkacak yeni iPhone, tamamen camdan oluşan bir gövdeye sahip olacak. Bir süredir konuşulan bu iddia Apple'ın ortaklarından biri tarafından doğrulandı.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 10:34
Puan Ver : Yeni İphone'un Tamamen Camdan Olacağı Doğrulandı(5/10)6


2017 yılında çıkacak yeni iPhone, tamamen camdan oluşan bir gövdeye sahip olacak. Bir süredir konuşulan bu iddia Apple'ın ortaklarından biri tarafından doğrulandı.



Bildiğiniz gibi Apple yeni amiral gemisi iPhone 7'yi bu yıl satışa çıkaracak. Ancak bu yeni iPhone beklendiği gibi önemli değişikliklerle gelmeyecek. Bunun yerine iPhone 7'de bazı konularda geliştirmeler yapılacak. Apple'ın planladığı asıl değişiklikleri tam anlamıyla yansıtacak yeni telefon ise 2017 yılında çıkacak iPhone 8 olacak. Şimdiden birçok kişiyi heyecanlandırmayı başaran iPhone 8'nin çıkışına neredeyse 2 yıl var ama şimdiden telefon hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı.



2017 yılında çıkacak yeni iPhone hakkında ortaya çıkan bu detaylardan biri de telefonun tamamen camdan oluşan bir gövdeye sahip olacağıydı. Apple'ın birlikte çalıştığı firmalardan biri olan Catcher bu söylentileri doğruladı. Yatırımcılarına yaptığı konuşma sırasında bu konu hakkında konuşan Catcher CEO'su, 2017 yılında çıkacak iPhone'un metal çerçeveye ve tamamen camdan oluşan bir gövdeye sahip olacağını açıkladı. Bu yıl çıkacak iPhone 7 pek bir yenilik sunmuyor ama iPhone 8 gerçekten heyecan verici bir cihaz olma yolunda ilerliyor.



iPhone 7 dört adet hoparlör ile gelebilir








Etiketler: Yeni  İphone  Un  Tamamen  Camdan  Olacağı  Doğrulandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER