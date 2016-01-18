

Apple'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler, gelecek iPhone'larda Samsung tarafından üretilecek kıvrımlı OLED ekranlarının kullanılabileceğini gösterdi.



Apple'ın gelecek planları arasında, iPhone'larda kullandığı LCD ekranları kıvrımlı OLED ekranlarla değiştirmek olduğu bir süredir biliniyor. Amerikalı teknoloji devi bu konuda açıklama yapmasa da, firmaya yakın kaynaklar bu değişikliğin 2018 yılına kadar yapılacağını söylüyorlar. Apple'ın bu yeni teknolojiye geçiş yapmasında en önemli destekçisi ise akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi olan Samsung olacak.



Apple cephesinden gelen yeni haberler, gelecek iPhone'larda kullanılacak OLED ekranların Samsung tarafından üretileceğini gösteriyor. Apple modellerini zamanında yetiştirebilmek için üretim tesislerini genişletmeye çoktan başlayan Samsung, geçtiğimiz aylarda ekran üretimi için 7.5 milyar dolarlık dev bir yatırıma imza attı. Böylece Apple OLED ekranlara geçiş yaptığında, Samsung yeni iPhone modellerinin ekranları için gelecek yoğun talebi karşılayabilecek. iPhone modellerindeki bu önemli değişimin ilk olarak iPhone 8'de karşımıza çıkması bekleniyor.



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