

Apple'ın yeni telefonları iPhone 7 ve iPhone 6s'in tanıtılmasına günler kaldı. Yeni cihazlar merakla bekleniyor.







iPhone 7 ve iPhone 6s'in resmi olarak tanıtılmasına sadece 3 ay kaldı. Gün geçtikçe heyecanda zirvelere çıkıyor. Özellikle iPhone 7'nin diğer iPhone'lara göre teknik özellik bakımından daha üst seviye de ve daha farklı olacağı söylentileri insanlar arasında yayılmaya başlayınca merak seviyesi daha da arttı denebilir.



Eylül ayında gelmesi bekleniyor



Aslında Apple'dan bu konuda resmi bir açıklama yok. Ancak bu zamana kadar yeni telefonlarını hep Eylül ayında tanıtan şirketin iPhone 7 cihazını da Eylül ayında tanıtacağını düşünüyoruz.



iPhone 6 ve iPhones 6 Plus gibi iki farklı ekran



Apple'ın en son ürettiği cihazlar bilindiği gibi iPhone 6 ve iPhone 6 Plus. Bu cihazlar farklı iki ekrana sahipti. iPhone 6, 4,7 inç boyutunda iPhone 6 Plus ise 5,5 inç boyutundaydı. Yeni söylentilere göre iPhone 7'nin de iki farklı ekran ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.



Home tuşu maziye karışıyor



Şirketin en son aldığı patent ile home tuşu maziye karışacak. Birçoğunuz için olamaz gibi gözükse de yeni nesil iPhone'da home tuşu bulunmayacak. Home tuşunun yerine yerleştirilecek olan özel bir sensor ile home tuşu işlevi sağlanmış olacak. Home tuşunun yerine gelecek olan sensor bölümünde aynı zamanda parmak izi tarayıcısı da bulunacak.



Kamerasıyla çok konuşulacak



Apple, telefonlarının kameralarına çok önem veriyor. iPhone'ların fotoğraf ve video gücü birçok telefondan iyi durumda. Ancak iPhone 6 gibi bir cihazda 8 megapiksellik kameranın bulunması bir aralar Samsung tarafından bile alay konusu oldu. iPhone 7'de ise bu duruma biraz daha dikkat etmeye çalışacak olan Apple'ın yeni nesil cihazının arka kamerasının 12 megapiksele yükseltileceği söyleniyor. Ön kamera konusunda henüz bir bilgi yok.



iPhone'un Gözünden Hayata Bakış



