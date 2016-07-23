

Twitter'ın popüler hesaplarından “@evleaks” yeni iPhone modelleriyle ilgili söylentilere son noktayı koydu. İşte iPhone ve iPhone Pro modelleri.







Uzun zamandır bir söylenti şeklinde basına yansıyan iPhone Pro iddialarına son noktayı popüler isimlerden biri koymuş gibi görünüyor. Evan Blass yani @evleaks isimli Twitter kullanıcısı, mobil teknolojiler üzerine ipuçlarıyla tanınan bir Twitter hesabı. Hesapta son günlerde en çok dikkat çeken paylaşım iPhone modelleri ile ilgili.



iPhone ve iPhone Pro geliyor!



Evan Blass, Apple'ın yine iki iPhone modeliyle karşımıza çıkacağını iddia ediyor. Ancak bu sefer büyük ekranlı iPhone modeli Plus yerine Pro olarak adlandırılacak. Telefonların kod adları da ilk defa dile getirildi.



İddiaya göre standart iPhone modeli Sonora ismiyle, iPhone Pro modeli ise Dos Palos olarak adlandırılacak. Bu rumuzların, Apple'ın merkezi olan Cupertino'ya yakın bazı bölgelerin isimleri olması ise dikkat çekici.



Bir diğer dikkat çeken konu ise Dos Palos olarak bahsedilen iPhone Pro modelinin İspanyolca'daki karşılığı. Dos Palos kelimesi İspanyolca'da “iki çubuk, iki sopa” anlamına geliyor. Bu anlam iPhone Pro modelinde kullanılacağı iddia edilen çift kamerayı işaret ediyor olabilir.



Diğer yandan Apple tarafından yeni iPhone modelleriyle ilgili resmi olarak açıklanmış bir bilgi bulunmadığını hatırlatalım. Ancak bu yılın trendinin çift kameralı telefonlar olduğu aşikar. Dolayısıyla Apple'ın büyük ekranlı iPhone modelinde çift kamera kullanması pek garip olmayacaktır. Her zaman olduğu gibi yeni iPhone modellerinin Eylül ayında duyurulması bekleniyor.



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