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yeni iphone se, bu ay tanıtılabilir

YENİ İPHONE SE, BU AY TANITILABİLİR

Akılı telefon pazarının Samsung'la birlikte lider isimlerinden biri olan Apple yeni iPhone SE modelini bu ay içerisinde tanıtabilir. İşte detaylar.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:29
Puan Ver : Yeni İphone Se, Bu Ay Tanıtılabilir(6/10)7


Akılı telefon pazarının Samsung'la birlikte lider isimlerinden biri olan Apple yeni iPhone SE modelini bu ay içerisinde tanıtabilir. İşte detaylar.



Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bu ay içerisinde önemli bir etkinlik düzenleyecek. İddialara göre Apple, bu ay içerisinde yeniiPadmodellerinin yanı sıra, yeni iPhone SEiçin de bir takım duyurulara imza atacak.



Bazı kesimler Amerika merkezli teknoloji şirketinin yeni biriPhone SEtanıtacağını iddia ederken, bazı kesimler ise mevcut iPhone SEserisine 128GB'lık yeni bir model ekleneceği görüşünde.



Apple'ın iPhone SEsatışlarının amiral gemisi modellerine nazaran çok da iyi olmadığını biliyoruz. Zira bu telefonun iPhone 5sile hemen hemen aynı özelliklere sahip olması, fiyat olaraksa iPhone 5s'ten çok daha pahalı olması, iPhone SEsatışlarını olumsuz yönde etkilemişti.



Ülkemizde bileiPhone 5sile iPhone SEarasında 600-700 TL'lik bir fiyat farkı bulunuyor. Elbette bu fiyat farkının temel nedeni, iPhone SE'nin barındırdığı işlemciden kaynaklanıyor. Yoksa iki model arasında uçuk bir farklılık bulunmuyor.



Öte yandan Apple'ın yeni tanıtacağı iPhone SEmodelinde, 3D Touch ya da Force Touch benzeri bir ekran teknolojisinin kullanılabileceği de sızıntılar arasında yer alıyor.



Yine de piyasadaki 4 inçlik telefonların pek tercih edilmediği gerçeğini göz önüne alırsak. Apple'ın yeni bir iPhone yerine 128GB'lık iPhone SE'nin tanıtması daha mantıklı görünüyor. Bekleyip göreceğiz.



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