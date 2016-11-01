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yeni iphone samsung'daki özellik ile geliyor

YENİ İPHONE SAMSUNG'DAKİ ÖZELLİK İLE GELİYOR

Son iPhone modeli iPhone 7 ve 7 Plus'ı geçtiğimiz aylarda tanıtan Apple'ın yeni modeli ile ilgili iddialar şimdiden gelmeye başladı.

Tarih : 01 Kasım 2016, 15:49
Puan Ver : Yeni İphone Samsung'daki Özellik İle Geliyor(9/10)6


 Son iPhone modeli iPhone 7 ve 7 Plus'ı geçtiğimiz aylarda tanıtan Apple'ın yeni modeli ile ilgili iddialar şimdiden gelmeye başladı. Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili başarılı tahminleri ile dikkat çeken Nikkei Asian Review'da yer alan habere göre, Apple yeni İphone modelinde kablosuz şarj teknolojisine geçiş yapacak.  Aynı habere göre, Apple'ın akıllı cihazlarını üreten Foxconn, kablosuz şarj teknolojisi için testlere başladı.  Yeni modelde cam tasarım ve OLED ekran kullanılacağı ve ekranın Samsung modelleri ile hayatımıza giren kavisli ekran oalcağı da dile getirilen iddialar arasında.  Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone'un 10'uncu yılını kutlayacak olması da beklentileri artırıyor.








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