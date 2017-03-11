

Tablet pazarının lider ismi Apple, yeni iPad modelleri için gün sayıyor. Peki yeni iPad modelleri ne zaman gün yüzüne çıkacak? İşte detaylar.



Apple'ın Mart ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen etkinliğini Mayısayına kaydırdığını açıklamasıyla, yeni iPadmodellerinin tanıtımı da ister istemez ertelenmişti. Amerikalı teknoloji devinden bu konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş olmasa da Mart ayı içerisinde gerçekleşecek olan etkinlikte yeni iPadmodellerinin tanıtılması bekleniyordu.



Apple, etkinliğin neden Mayısayına kaydırıldığıyla ilgili bir açıklamada bulunmazken (ki genelde kendileri hiç açıklama yapma zahmetinde bulunmaz) ortaya bambaşka bir iddia atıldı.



Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, yeni ürünlerini tanıtmak, etkinliklerini gerçekleştirmek için tasarladığı Apple Park'ın yeni iPadmodellerine ev sahipliği yapacağı iddia edildi.



Bu iddialara göre Nisanayının başında açılması beklenen Appleparkta düzenlenecek olan ilk etkinlikte yeni iPad modelleride tanıtılmış olacak. Dahası söz konusu bu etkinliğin Mayıs'ta değil, Nisan ayının başlarında gerçekleşeceği söyleniyor.



Bu durumun ana nedeni ise 12.9 inçlik iPad Pro'nun 4 Nisan'da kullanılabilir olacağı. Diğer bir değişle iPad Pro'nun sayfasına girip kullanılabilirliği kontrol et dediğinizde size 4 Nisan tarihini gösteriyor. Şimdi teknoloji dünyasındaki genel kanı diğer iPad modellerinin de bu tarihte tanıtılacağı yönünde.



Elbette söz konusuAppleoldu mu bazı şeyler hakkında kesin yargılara vararak konuşmak da pek mümkün olmuyor. Yine de bekleyip göreceğiz.



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