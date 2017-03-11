Diyanet Umre Ücretlerini Açıkladı
Pınar Altuğ Çileden Çıktı!
Tudor: Sisteme Uymayan Gider
Darbe Girişimini Başbakan'a Haber Veren Adam Benim
Abd, Rus Büyükelçi'nin Ölüm Nedenini Açıklamayacak!
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi
Cıa Herkesi Hack'leyebiliyor
Lucid Air, 165 Bin Dolar Fiyatı İle Oldukça Konuşulacak
Apple, Samsung'u 5'e Katladı!
Nokia 8 Ne Zaman Çıkacak?
Android O Ne Gibi Özellikler İçerecek?
Wd My Cloud Ürünlerinde Birçok Açık Göze Çarpıyor
Yeni İpad Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?
Vatan Memur Emeklisine Ödemeler Başlıyor!
Tuzla'da Trafik Kazası: 27 Yaralı
Stresle Baş Etmenin 5 Yolu
Serenay Ve Mehmet 'fi' İçin Yatağa Girdi
Almanya İçin Flaş Öcalan İddiası!
Bruma'ya Var Sneijder'e Yok
Hain Yaverin 'ilk Kez Gördüm' Yalanı Tutmadı

yeni ipad modelleri ne zaman tanıtılacak?

YENİ İPAD MODELLERİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Tablet pazarının lider ismi Apple, yeni iPad modelleri için gün sayıyor. Peki yeni iPad modelleri ne zaman gün yüzüne çıkacak? İşte detaylar.

Tarih : 11 Mart 2017, 09:50
Puan Ver : Yeni İpad Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?(7/10)6


Tablet pazarının lider ismi Apple, yeni iPad modelleri için gün sayıyor. Peki yeni iPad modelleri ne zaman gün yüzüne çıkacak? İşte detaylar.



Apple'ın Mart ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen etkinliğini Mayısayına kaydırdığını açıklamasıyla, yeni iPadmodellerinin tanıtımı da ister istemez ertelenmişti. Amerikalı teknoloji devinden bu konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş olmasa da Mart ayı içerisinde gerçekleşecek olan etkinlikte yeni iPadmodellerinin tanıtılması bekleniyordu.



Apple, etkinliğin neden Mayısayına kaydırıldığıyla ilgili bir açıklamada bulunmazken (ki genelde kendileri hiç açıklama yapma zahmetinde bulunmaz) ortaya bambaşka bir iddia atıldı.



Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, yeni ürünlerini tanıtmak, etkinliklerini gerçekleştirmek için tasarladığı Apple Park'ın yeni iPadmodellerine ev sahipliği yapacağı iddia edildi.



Bu iddialara göre Nisanayının başında açılması beklenen Appleparkta düzenlenecek olan ilk etkinlikte yeni iPad modelleride tanıtılmış olacak. Dahası söz konusu bu etkinliğin Mayıs'ta değil, Nisan ayının başlarında gerçekleşeceği söyleniyor.



Bu durumun ana nedeni ise 12.9 inçlik iPad Pro'nun 4 Nisan'da kullanılabilir olacağı. Diğer bir değişle iPad Pro'nun sayfasına girip kullanılabilirliği kontrol et dediğinizde size 4 Nisan tarihini gösteriyor. Şimdi teknoloji dünyasındaki genel kanı diğer iPad modellerinin de bu tarihte tanıtılacağı yönünde.



Elbette söz konusuAppleoldu mu bazı şeyler hakkında kesin yargılara vararak konuşmak da pek mümkün olmuyor. Yine de bekleyip göreceğiz.



LG G6, 22 Mart'ta satışa sunulabilir








Etiketler: Yeni  İpad  Modelleri  Ne  Zaman  Tanıtılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER