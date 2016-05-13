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yeni 'imar kanunu' yolda!

YENİ 'İMAR KANUNU' YOLDA!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, yeni İmar Kanunu'nun 2017 başında hazır olacağını belirterek, “Yeni düzenlemeyle belediyeler arasındaki haksız rekabet de bitecek” dedi

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:26
Puan Ver : Yeni 'imar Kanunu' Yolda!(8/10)9


Ekonominin lokomotifi inşaat sektöründe yapılacak yeni düzenlemelerin başında gelen İmar Kanunu'nda detaylar netleşmeye başladı. Düzenlemeleri yılsonunda tamamlayacaklarının müjdesini veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, "Benden önceki dönemde zaten bu konu üzerine çalışılmış. Biz şimdi üzerinden geçiyoruz. 2017 yılının başında hazır olacak" dedi.



İmar yönetmeliğindeki alan hesaplamasının, belediyeler tarafından farklı yorumlanabildiğini, bunun da haksız rekabete yol açtığını anlatan Sarı, şöyle konuştu: "İmar yönetmeliğinde bir alan hesabı var. Bu hesaba göre, boşluk alanı hesaplanırken bir belediye bunu duvar içinden ölçebilir.



Başka belediye duvar ortasından veya duvar dışından ölçüm yapabilir. Bunlar işi yapan kişinin inisiyatifine kalmış. Bu durumda 20 katlı bir binada 40 metrekare bir alan kazanmış olursunuz bu da ortalama küçük bir dükkân yapar. Hesaplamaların bu kadar farklı olmaması lazım. Standart getirmemiz gerekiyor. Gerekirse ortak kullanılacak bir şema çizerek, herkesin buna göre işini yapmasını sağlayacağız. Yönetmeliklerin çok fazla yoruma açık olmaması lazım."








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