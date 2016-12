New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'a ilişkin hazırladığı iddianameyi yenileyerek mahkemeye sundu. Başsavcı, iddianameye ''New York ile birlikte, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve her nerede bu suçlar işlendiyse'' ifadesini ekledi.



TÜRKİYE'Yİ EKLEDİ







Başsavcı Bharara, 15 Aralık'ta mahkemeye mühürlü olarak sunduğu 21 sayfalık iddianamede bazı değişikliklere giderek yine 21 syafadan oluşan yeni iddianameyi 30 Mart'ta ABD Federal Adalet Sistemi resmi kayıtlarına sundu. Yeni iddianamedeki 13, 15, 19 ve 22'nci paragrafların her birinde yapılan rötuşla 'New York ile birllikte Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve her nerede bu suçlar işlendiyse' ifadesi eklendi.







İlk iddianamenin birinci suçlama bölümünde, Zarrab ve arkadaşlarının ABD çıkarlarına karşı komplo kurmak için işbirliği yapmak, İran'a karşı uygulanan uluslararası ambargoyu delmek, banka sahteciliği yapmak ve kara para aklamak suçlarının ABd yargı bölgesi dışında başladığı belirtilmişti.







'TÜRKİYE'DEN BİLGİ VE BELGE İSTEYEBİLİR'







New York Güney Bölgesi Mahkemesi'ne kayıtlı avukat Cahit Akbulut, iddianamedeki rötuşu değerlendirdi:



'Bharara, bu defa açıkça suç işlenen ülkeler arasında Türkiye'yi işaret ediyor. Bu önceki iddianamede bir eksiklik ya da tamamlayıcı bir düzeltme olabilir. Türkiye'nin suçların işlendiği ülkeler arasına alınması, dava sürecinde Türkiye Adalet Bakanlığı'ndan bilgi ve belge talep edilebileceğini gösteriyor.'







5 GÜNDÜR OTOBÜS BEKLİYOR







Zarrab, ilk durağı Tallahassee Cezaevi'nde bir gece kaldıktan sonra götürüldüğü ikinci durağı Atlanta Cezaevi'nde 5 gündür otobüs bekliyor. Zarrab, ödenek yokluğu nedeniyle cezaevi otobüsleriyle aktarmalı olarak New York'a naklediliyor.