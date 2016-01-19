

CNN International'ın Kuzey Kore'nin resmi gazetesi Pyongyang Times'dan aktardığı habere göre çığır açacak olan bu yeni alkollü içki bitki özünden üretiliyor.







Ağızda tatlı bir lezzet bırakan içki ginseng bitkisinden üretiliyor ve yapımında şeker yerine yanmış pirinç kullanılıyor.







İsmi ‘Koryo' olan bu içkinin üretimi için uzun yıllar uğraşıldığı açıklandı.







Kuzey Kore, geçtiğimiz sene haziran ayında "Kim Jong-un'un himayesindeki" bilim adamlarının ginseng ve açıklanmayan başkaca malzemelerle AIDS, Ebola, SARS ve MERS'i tedavi eden mucizevi bir ilaç ürettiğini öne sürmüştü.