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yeni icat: akşamdan kalma yapmayan içki

YENİ İCAT: AKŞAMDAN KALMA YAPMAYAN İÇKİ

Geçtiğimiz yıl kansere, Ebola'ya, Mers'e ve Aids'e çare bulduklarını iddia ettiler… Kuzey Kore şimdi de korkmadan içebileceğiniz, “akşamdan kalma yapmayan içki” icat ettiğini öne sürdü.

Tarih : 19 Ocak 2016, 17:16
Puan Ver : Yeni İcat: Akşamdan Kalma Yapmayan İçki(7/10)7


CNN International'ın Kuzey Kore'nin resmi gazetesi Pyongyang Times'dan aktardığı habere göre çığır açacak olan bu yeni alkollü içki bitki özünden üretiliyor.



Ağızda tatlı bir lezzet bırakan içki ginseng bitkisinden üretiliyor ve yapımında şeker yerine yanmış pirinç kullanılıyor.



İsmi ‘Koryo' olan bu içkinin üretimi için uzun yıllar uğraşıldığı açıklandı.



Kuzey Kore, geçtiğimiz sene haziran ayında "Kim Jong-un'un himayesindeki" bilim adamlarının ginseng ve açıklanmayan başkaca malzemelerle AIDS, Ebola, SARS ve MERS'i tedavi eden mucizevi bir ilaç ürettiğini öne sürmüştü.  








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