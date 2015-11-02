

Aysel ALP



Berat Albayrak, 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 1 Kasım seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kızı Esra Albayrak ile evli olan Berat Albayrak, İstanbul 1. Bölge 6.sıra adayı olarak meclise girmeyi başardı.



PATRON BABACAN MI ALBAYRAK MI OLACAK?



Kulislerde Albayrak'ın yeni hükümette Başbakan Yardımcısı olarak ekonominin dümenine geçip geçmeyeceği konuşulmaya başlandı. Uzun yıllardır ekonomi yönetiminde yer alan ancak 7 Haziran seçimlerinde 'üç dönem' kuralı nedeniyle aday olamayan Ekonomiden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, da 1 Kasım seçimlerinde yeniden Ankara Milletvekili olarak seçildi.



MALİYE BAKANI ŞİMŞEK Mİ AĞBAL MI?



Babacan ile birlikte uzun süredir Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Şimşek de Gaziantep birinci sıradan yeniden vekil seçildi. Ancak uzun yıllar ekonominin en önemli bürokratlarından biri olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı iken 7 Haziran'da Bayburt'tan milletvekili seçilen Naci Ağbal da 1 Kasım'da yeniden Meclis'e girmeyi başardı. Bu durumda ekonomi kulislerinde Maliye Bakanlığı koltuğuna Şimşek'in mi yoksa Ağbal'ın mı oturacağı merak konusu oldu.



CANİKLİ, MALİYE'YE Mİ GÜMRÜK'E Mİ?



AKP iktidarları döneminde uzun süre Grup Başkanvekilliği yapan ancak adı her kabine değişikliğinde Maliye Bakanlığı için de geçen Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak kabinede yer bulmuştu. 1 Kasım seçimlerinde Giresun Milletvekili olarak yeniden Meclise giren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler arasında sıralanan Canikli'nin yeni kabinede ekonomi yönetiminde yer alabileceği yorumları yapılıyor.



7 Haziran sonrası kurulan geçici seçim hükümetinde Ekonominin patronluğuna getirilen Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise memleketi Bingöl'den yeniden vekil seçildi.



AKP'nin vekil sayısını en çok artırdığı illerden olan Şanlıurfa'dan aday gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de yeni kabinede yeniden yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.



7 Haziran öncesi Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunan ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden sayılan Nihat Zeybekçi de Denizli'den vekil seçildi.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YILDIRIM MI ELVAN MI?



Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da en çok merak edilen bakanlıklar arasında yer alıyor. 7 Haziran'da üç dönem kuralı nedeniyle Meclis'e ara veren ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Binali Yıldırım, İzmir'den milletvekili oldu. Yıldırım'ın yeni kabinede Ulaştırma Bakanlığı yerine Başbakan Yardımcılığı görevine getirilebileceği ifade edilse de; son AKP kurultayında Davutoğlu'na karşı aday olmaya hazırlandığı haberleri nedeniyle bunun 'zor' olabileceği yorumları da yapılıyor.



Yıldırım sonrası Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturan Lütfi Elvan ise 1 Kasım seçimlerinde memleketi Karaman yerine Mersin'den aday gösterildi ve birinci sıradan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Elvan'ın da yeni kabinede yer bulup bulamayacağı merak ediliyor.



Yine Erdoğan'a yakın bir başka isim olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da Kocaeli'den vekil seçilen isimlerden oldu.