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yeni htc desire'lar yıl sonunda satışta!

YENİ HTC DESİRE'LAR YIL SONUNDA SATIŞTA!

Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, son yıllarda nahoş vakitler geçirse de nihayet toplanış sürecine girdi. Desire modelleri de, yıl sonuna kadar satışa sunulacak.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 09:31
Puan Ver : Yeni Htc Desire'lar Yıl Sonunda Satışta!(0/10)


Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, son yıllarda nahoş vakitler geçirse de nihayet toplanış sürecine girdi. Desire modelleri de, yıl sonuna kadar satışa sunulacak.



Uzak Doğulu teknoloji devi yeni Desire ikilisini, 2017 yılının yılbaşı tatil dönemine yetiştirmek için muazzam çaba gösteriyor.



Söz konusu modeller Desire 10 Pro ve Desire 10 Lifestyle olarak markalandırılacak.



Desire 10 Lifestyle 5.5 inçlik geniş ekranı, pek çok renk seçeneği ve metal ağrılıklı gövdesi ile adından söz ettirecek. Cihaz, Android 6.0 Marshmellow güncellemesiyle donatılırken; dört çekirdekli Qualcomm işlemci ve 720 piksellik ekranı sayesinde, rakiplerinden uygun bir fiyatta konumlanacak. LED destekli 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön fotoğraf makineleri de, standart kullanıcılar için yeterli. İki kamera da, 1080p kayıt çözünürlüğü ile uyumlu olacak.



Desire 10 Pro hakkındaysa kapsamlı bilgi verilmiyor. Ortaya çıkan veriler, Lifestyle'a göre çok daha üstün donanım özelliklerine ve parmak izi tarayıcıya sahip olacağı yönünde. Desire Pro 10, amiral gemisi HTC10 ile belli düzeylerde benzerlik gösterse de, onun kadar güçlü bir telefon olmayacak.



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