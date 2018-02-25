YENİ HAVUÇ ALAY KONUSU OLUNCA YAPIMCI DAHA FAZLA DAYANAMADI
Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u sosyal medyada alay konusu olunca yapımcı Birol Güven açıklama yaptı. Güven, "Benzerlik tartışılabilir ama oyunculuğu tartışılmaz." dedi.
Çocuklar Duymasın dizisi yıllardır alıştığımız formatının dışında konulara saptığında izleyicileri ilk başta yadırgasa da sonrasında bu duruma alıştı. Tam da reyting anlamında işler yolunda gitmeye başlamışken bu defa da dizinin yapımcısı Birol Güven'den gelen sosyal medya mesajı ortalığı karıştırdı.
GİZEM ÇÖZÜLDÜ, SOSYAL MEDYA YIKILDI
Birol Güven geride bıraktığımız gün yine sosyal medya hesabı üzerinden gizemi sona erdirdi ve yeni bölümlerde izleyeceğimiz Havuç'u bizlerle tanıştırdı. Baran Erdoğan adlı oyuncu tarafından canlandırılacak olan Havuç sosyal medyada günün konusu haline geldi. Erdoğan hakkında öyle çok yorum yapıldı ki Birol Güven'in bir açıklama yapması adeta şart oldu. O da sessizliğini bozdu ve yeni Havuç hakkında ilk açıklamayı yaptı.
"BENZERLİK TARTIŞILABİLİR"
İşte Birol Güven'in sosyal medya hesabından paylaştığı o ileti: "Benzerliği tartışılabilir ama oyunculuğu tartışılmaz. Baran Erdoğan çok yetenekli bir oyuncu ve üstadlarının desteğiyle bu işin altından kalkacak."
Kaynak: haberinburada
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