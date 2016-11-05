

Terör örgütleri PKK ve DEAŞ bombalı araçlarla ve canlı bombalarla gerçekleştirdiği saldırılara karşı "vur emri" verildi. Artık, operasyon bölgesinde, sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde, Irak ve Suriye hattında şüpheli görülen araç veya kişiler, gerektiğinde eylem yapamadan vurularak etkisiz hale getirilecek.







Terör örgütlerine yönelik hem yurtiçinde hem de yurtdışında amansız bir mücadele veren Türkiye, canlı bomba ve bombalı araçlara karşı da teyakkuza geçti. Özellikle PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin bombalı araç ve canlı bombalarla gerçekleştirdiği saldırılar, güvenlik güçleri ve vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.







"VUR EMRİ" VERİLDİ



Yeni güvenlik konseptine göre terör örgütlerini yurtiçinde ve sınır ötesinde kaynağında yok etmeyi hedefleyen Ankara, canlı bombalara ve şüpheli araçlara karşı da yeni bir konsept belirledi.