Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile tahmini olarak Türkiye'nin milli gelirine yıllık 12,5 milyar euro katkı sağlayacağını, Avrupa Birliği'ne olan ihracatın da 5 milyar euro artacağını ifade etti.

"EKONOMİKSEL OLARAK İKİ TARAFIN DA AVANTAJI VAR"

Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernize olması gerektiğini ifade ederek, Gümrük Birliği'nin modernize olması için Avrupa Komisyonu ve Türkiye'den Ekonomi Bakanlığı'nın değerlendirme çalışması yaptığını anlattı.

Berger, "İki tarafın da yaptığı değerlendirme çalışması aynı sonuca vardı. Ekonomiksel olarak iki tarafın da avantajı var." dedi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye'de GSYH'nin artacağını belirten Berger, Türkiye kadar olmasa da AB'nin GSYH'sinin de artacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİ 12,5 MİLYAR EURO ARTACAK"

Christian Berger, şunları kaydetti: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile tahmini olarak AB'nin GSYH'si yüzde 0,01, yani 5,4 milyar euro artar, Türkiye'nin GSYH'si de yıllık 12,5 milyar euro büyür. Türkiye'nin AB'ye ihracatı da 5 milyar euro artar. Türkiye her zaman AB'nin çok önemli bir ticari partneri olmuştur. Türkiye'nin yarısı Avrupa'ya ihracat yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'deki yabancı yatırımların yarısından fazlası AB'den geliyor. Bu yüzden Türkiye ve AB arasında çok güçlü bir ekonomik ilişki var."

Berger, Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinde teknoloji yatırımları ve iş konusundaki eğitimleri gördüğünü söyledi.

Kaynak: haberinburada