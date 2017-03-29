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yeni god of war oyunu bu yıl geliyor mu?

YENİ GOD OF WAR OYUNU BU YIL GELİYOR MU?

Yeni God of War oyunu bu yıl gelebilir mi? Ünlü seslendirme sanatçısı Christopher Judge, Twitter profiline eklediği bilgi ile oyununu çıkış tarihi ortaya çıkarmış olabilir.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:37
Puan Ver : Yeni God Of War Oyunu Bu Yıl Geliyor Mu?(7/10)4


Yeni God of War oyunu bu yıl gelebilir mi? Ünlü seslendirme sanatçısı Christopher Judge, Twitter profiline eklediği bilgi ile oyununu çıkış tarihi ortaya çıkarmış olabilir.



Sony'ninen sevilen exclusiveoyunlarından birisi de hiç kuşkusuz God of War.Bir süredir oyuncular bu yapıma hasretti ve yeni God of Waroyunu duyurulduğunda oyuncular tarifsiz bir mutluluk yaşamıştı. Zira Playstation2ile hayatımıza giren seri, başarılı oynanışı ve Kratoskarakteri ile en sevilen yapımlar arasında yer almıştı. E3 2016‘da duyurulan yapım hakkında pek bir bilgi yoktu. Ancak Kratos'useslendiren ses sanatçısının Twitterprofilini güncellemesi yeni söylentileri de beraberinde getirdi. Yeni God of Warbu yıl geliyor mi?



Ünlü seslendirme sanatçısıChristopher Judge, yeni Kratos'unseslendiricisi olarak belirlenmişti. Judge, Twitter profilini bu bilgilerle güncelledi. Profiline yazdığı Kratos – God of War (2017)ibaresi, Yeni God of War oyununun bu yıl gelebileceği şeklinde yorumlandı.



Bu istenmeyen bir hata mı, yoksa Judge'nin öngörüsü mü bilmiyoruz ancak bu yıl düzenlenecek olanE3 2017′de oyunla ilgili daha somut bilgilere ulaşabiliriz.



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