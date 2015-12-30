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yeni gizemli telefon: huawei kıw-al20

YENİ GİZEMLİ TELEFON: HUAWEİ KIW-AL20

Çinli üreticiden yeni bir akıllı telefon görüldü. Huawei KIW-AL20 firmanın yeni gizemli modeli olarak TENAA'dan sertifika aldı.

Tarih : 30 Aralık 2015, 09:32
Puan Ver : Yeni Gizemli Telefon: Huawei Kıw-Al20(6/10)5


Çinli üreticiden yeni bir akıllı telefon görüldü. Huawei KIW-AL20 firmanın yeni gizemli modeli olarak TENAA'dan sertifika aldı.



2015 yılında ulaştığı satış rakamlarıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei, yeni bir model ile TENAA'yı ziyaret etti. Çin'deki regülasyon kurumu olan TENAA, piyasaya çıkmaya hazırlanan yeni modellerin sertifika alması gereken bir platform.



Huawei KIW-AL20 iddialı görünüyor!



Huawei, şimdiye dek KIW model serisinde bir cihaz duyurmamıştı. Dolayısıyla bu telefon yani Huawei KIW-AL20 bizim için hala gizemini koruyor. TENAA aracılığı ile bazı görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıkan telefonun ne zaman ve kaç paraya satışa çıkacağına ilişkin soru işaretleri giderilmiyor. Ancak telefonun çoğu teknik detayı basına yansıdı. Tabii KIW-AL20 bir çeşit prototip isimlendirmesi de olabilir. Yani bu isimlendirme cihazın sadece üretim bandındaki takma adı olabilir.



Huawei KIW-AL20 modelinde 5.5 inç büyüklüğünde 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunan TFT bir ekran bulunuyor. Bu ekranın IPS olmaması şaşırtıcı. Performans tarafında ise 8 çekirdekli 1.5 GHz hıza sahip bir işlemci görünüyor. Bu işlemcinin marka ve model bilgisi verilmemiş. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ise telefona dair beklentilerimizi yükseltiyor. Telefonda 13 MP arka ve 5 MP ön kamera bekleniyor. 151.3 x 76.3 x 8.15 mm ölçülerindeki cihaz 158 gram ağırlığa sahip. Huawei KIW-AL20 modeli kutusundan Android 5.1.1 Lollipop ile çıkacak. Böyle özellikler düşünüldüğünde Android 6.0 Marshmallow için bir engel görünmüyor.



Huawei KIW-AL20 modelinin arkasında tıpkı Huawei Mate 7 ve Mate 8 gibi parmak izi okuyucu sensör dikkat çekiyor. Telefon, gümüş, altın sarısı ve gri renk seçenekleriyle TENAA'dan sertifika almayı başardı.



Otellerde bilgi güvenliği riski artıyor








Etiketler: Yeni  Gizemli  Telefon  Huawei  Kıw-Al20    haber

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