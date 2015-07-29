

TSK'da terfi ve emeklilik kararlarının ele alınacağı YAŞ 3-5 Ağustos'ta toplanacak. Görev süresi dolan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel emekliye ayrılacak. Özel'in yerine Orgeneral Hulusi Akar'ın atanması bekleniyor. Kara'da ise ibre Ege Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi'den yana







Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) terfi ve emeklilik kararlarının alınacağı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) 3-5 Ağustos arasında düzenlenecek. TSK son bir haftalık dönemde terörle mücadele alanında geniş çaplı operasyonlara imza atıyor. Bu nedenle komuta kademesinde radikal değişikliklere gidilmesi beklenmiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün 2'şer yıllık görev süreleri dolmasına rağmen, TSK Personel Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklik uyarınca, görev sürelerinin 1 yıl uzatılması imkânı bulunuyor. Bu çerçevede hem Bostanoğlu'nun hem de Öztürk'ün görev sürelerinin 1 yıl uzatılması öngörülüyor.