Oyuncu Bahar Süer, Show TV'de yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Nazgül Bozok' karakterini, "Benim için yırtıcı bir ejderha gibi" sözleriyle anlattı.

"SERT SAHNELERİ ÇEKERKEN BÜYÜK HAZ DUYUYORUM"

Habertürk Gazetesi'nden Serkan Öztürk'e verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Oynadığınız karakterin sizinle benzeşen yönleri var mı peki?" sorusuna, Bazen Nazgül mü benden, ben mi Nazgül'den besleniyorum bilemiyorum. Ben başarıyı severim fakat mesleğimi rekabet yahut bir yarış olarak görmem. Benzer taraflarımız elbette var, mesela anaçlığı ve sevme biçimi gibi fakat Nazgül benden çok farklı bir kadın. İtiraf etmek gerekirse onun hırçınlığı içimde gizli bir tarafı ortaya çıkarıyor, sert sahneleri çekerken büyük haz duyuyorum" cevabını verdi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NDEN ESİNLENMİŞ

"Dizide canlandırdığınız 'Nazgül' karakteri şeytani haraketleriyle dikkat çekiyor. Karakteri sizden dinleyebilir miyiz biraz?" sorusu üzerine ise "Nazgül, Sauron'un ejderha üstündeki kara, şeytani hizmetkârı esasında. Ersoy Hoca (Güler) bir seferinde Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendiğini söylemişti.

"SEYİRCİ SÖYLEMLERİNİ ÇOK SEVİYOR"

Nazgül benim için yırtıcı bir ejderha gibi ama bir farkla; o bir insan, zaafları olan, sevmesini bilen bir kadın. Hırslı, gücü ve başarıyı seven, çok zeki, bir o kadar da duygusal biri. Ailesine bağlı, olaylara herkesten farklı yaklaşımıyla da komik denebilecek bir karakter. Kendine has bir jargon geliştirdi ve seyirci onun bu söylemlerini çok seviyor. Öyle ki yolda bana 'Dırej', 'Yoksam yok' ya da 'Sukumsuz' diye sesleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Bahar Süer, Nazgül karakterini başarıyla canlandırıyor;

Kaynak: haberinburada