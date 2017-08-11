YENİ GELİNİ ÖLÜM, BANYODA YAKALADI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin banyosunda baygın bulunan 1 haftalık evli genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin banyosunda baygın bulunan 1 haftalık evli genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
EŞİ VE ANNESİ ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI
Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Doğaniç Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 1 haftalık evli olan Beste P. (17) banyoya girdi. Genç kadından haber alamayan eşi ve annesi, eve geldiklerinde acı tablo ile karşılaştılar. Genç kadının banyoda hareketsiz yattığını gören annesi ve eşi sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Beste P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acılı haberi hastanede koridorunda alan yakınları sinir krizi geçirdi.
ELEKTRİK ÇARPMASI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Olayın yaşandığı apartman dairesinde olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Beste P.'nin elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak savcılık soruşturma başlatırken, Beste P.'nin cenazesinin kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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