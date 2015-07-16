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yeni gelin, altınlarla ortadan kayboldu

YENİ GELİN, ALTINLARLA ORTADAN KAYBOLDU

Şırnak'ta yaklaşık 2 ay önce evlenen genç kız, eşinin camiye gitmesiyle düğünde takılan altınları da yanına alarak ortadan kayboldu.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 13:50
Puan Ver : Yeni Gelin, Altınlarla Ortadan Kayboldu(7/10)9


Şırnak'ta yaklaşık 2 ay önce evlenen genç kız, eşinin camiye gitmesiyle düğünde takılan altınları da yanına alarak ortadan kayboldu.

Yeni Gelin, Altınlarla Ortadan Kayboldu



Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde ikamet eden ve yaklaşık 2 ay önce evlenen bir kadın, eşiyle birlikte alışverişe çıktı. Düğünde takılan altınları da yanına alan 19 yaşındaki kadın, eşinin camiye gitmesiyle ortadan kayboldu.



NAMAZA CAMİYE GİTTİ



Edinilen bilgilere göre olay, Sanat Sokağı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Hatice Altın, düğünde takılan altınlarla alışverişe çıktı. Bu sırada Hatice Altın'ın eşi Nevzat Altın, namaz kılmak için camiye gitti.



EŞİNİN AİLESİNİ ARADI



Eşine belirlenen yerde beklemesini tembih eden Nevzat Altın, cami çıkışında eşinin yerinde olmadığını gördü. Eşinin telefonunun da kapalı olduğunu anlayan Nevzat Altın, durumu polis ekipleri ve eşinin ailesine bildirdi.



HEMEN ARAMALAR BAŞLADI



Çarşı merkezinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekiplerine yardım ederek Hatice Altın'ı aramaya başladı.



HİÇBİR İZ YOK



Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından da herhangi bir ize rastlanmadı. Genç kadının kaçtığı mı yoksa kaçırıldığı mı ilgili herhangi bir bilgi edinmezken, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Yeni  Gelin  Altınlarla  Ortadan  Kayboldu    haber

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