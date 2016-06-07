O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni galaxy j3 ne zaman tanıtılacak ?

YENİ GALAXY J3 NE ZAMAN TANITILACAK ?

Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy J3'ü ne zaman çıkaracağı belli oldu. Telefonun yeni versiyonu çok yakında resmnen tanıtılacak ve satışa çıkacak.

Tarih : 07 Haziran 2016, 12:00
Puan Ver : Yeni Galaxy J3 Ne Zaman Tanıtılacak ?(10/10)9


Şu sıralar Samsung'ta tüm gözler Galaxy Note 7'ye çevrilmiş. Ancak bu yeni amiral gemisi için bekleyiş sürerken, şirket yeni orta segment telefonlar çıkarmaya devam ediyor.

Samsung'un önümüzdeki günlerde çıkaracağı bu orta segment telefonlardan biri de yeni Galaxy J3 olacak. Bir süredir gündemde olan ve birkaç gün önce TENAA'dan sertifika alırken görülen Galaxy J3 (2016) çok yakında resmi olarak tanıtılacak.



Samsung henüz telefon için bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre yeni Galaxy J3, 18 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikle resmen tanıtılacak.

Ayrıca telefonun ilk olarak Çin'de satışa çıkacağı da gelen söylentiler arasında.

Telefonun 1.2GHz dört çekirdekli işlemci, 5.1-inç AMOLED ekran ve 8MP arka kameraya sahip olması bekleniyor. Tüm bu bilgiler ve daha fazlası iki hafta sonra netlik kazanacak.








Etiketler: Yeni  Galaxy  J3  Ne  Zaman  Tanıtılacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER