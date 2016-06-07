YENİ GALAXY J3 NE ZAMAN TANITILACAK ?
Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy J3'ü ne zaman çıkaracağı belli oldu. Telefonun yeni versiyonu çok yakında resmnen tanıtılacak ve satışa çıkacak.
Şu sıralar Samsung'ta tüm gözler Galaxy Note 7'ye çevrilmiş. Ancak bu yeni amiral gemisi için bekleyiş sürerken, şirket yeni orta segment telefonlar çıkarmaya devam ediyor.
Samsung'un önümüzdeki günlerde çıkaracağı bu orta segment telefonlardan biri de yeni Galaxy J3 olacak. Bir süredir gündemde olan ve birkaç gün önce TENAA'dan sertifika alırken görülen Galaxy J3 (2016) çok yakında resmi olarak tanıtılacak.
Samsung henüz telefon için bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre yeni Galaxy J3, 18 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikle resmen tanıtılacak.
Ayrıca telefonun ilk olarak Çin'de satışa çıkacağı da gelen söylentiler arasında.
Telefonun 1.2GHz dört çekirdekli işlemci, 5.1-inç AMOLED ekran ve 8MP arka kameraya sahip olması bekleniyor. Tüm bu bilgiler ve daha fazlası iki hafta sonra netlik kazanacak.
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