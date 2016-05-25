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yeni ford s-max 2016 model özellikleri ve fiyatı

YENİ FORD S-MAX 2016 MODEL ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni kasa Ford S-Max' in panaromik tavan özelliği ile aileniz ve siz daha keyifli sürüşlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 11:00
Puan Ver : Yeni Ford S-Max 2016 Model Özellikleri Ve Fiyatı(10/10)10


Yeni kasa Ford S-Max' in panaromik tavan özelliği ile aileniz ve siz daha keyifli sürüşlerin tadını çıkarabilirsiniz. Tek bir tuşla kontrolü sağlanan elektronik tavan perdesi, sizi ve sevdiklerinizi doğal ışığın tadını çıkartırken zararlı UV ışınlardan korumaktadır.



Türkiye' ye gelmiş olan ve geliştirilmiş 2016 yeni kasa Ford S-Max özellikleri ile sürüşünüz artık hem daha güvenli hem de daha rahat. Aileniz ve size emniyetli ve rahat seyahatler sunmak üzere tasarlanmış olarak yenilenen model, iç ve dış donanımda yapılan eklemeler ile teknolojiye daha uygun konforlu bir sürüş sağlıyor.



Genel kolaylıklar



Elektrikli kolay katlama teknolojisi sayesinde arabanızda artık daha fazla eşyaya tek bir tuşa basarak yer açabilirsiniz. 3 sıradan oluşan koltukların 2. ve 3. sıralarını zahmetsizce bagajda bulunan tuş yardımıyla katlayabilir, 3. sırayı ise geri açmak istediğinizde 10 saniye içerisinde yine elektrikli sistem ile kaldırabilirsiniz.



Sürüş özellikleri



Elektrik destekli direksiyon sistemi ile 2016 Ford S-Max ile oldukça kolay bir sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz. Bu sistem sayesinde direksiyon yüksek hızlarda sertleşip, titreşimi düşürülmekte düşük hızlarda manevra kabiliyeti artmakta size de daha yüksek hâkimiyet sağlamaktadır.



Dikey park etmeleri kolaylaştıran otomatik park sistemi ile sizin yerinize gerekli direksiyon manevraları yaparak park eder.



180 derecelik ön kamera sistemi ile dokunmatik ekranınız aracılığıyla kör noktaları ortadan kaldırabilir, bisiklet ve yayaların geçişlerini güvenlikle sağlayabilirsiniz. Ayrıca şerit takip sistemi ile istenmeyen şerit değiştirmelerinde sizi titreşim yoluyla uyarır.



Performans



TDCi dizel motor seçeneği ile dizelden beklenen üstün performans ve yakıt verimliliğini bir arada yakalayabilirsiniz. 400 Nm yüksek tork değeri ile kendi alanında yüksek performans sağlarken, ortalama 5,4 lt / 100 km yakıt tüketim ile verimliliğini koruyor.








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