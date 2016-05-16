YENİ FORD RANGER, SINIF LİDERİ HEDEFİYLE YOLA ÇIKIYOR
Rekabetin yükseldiği pick-up sınıfının en yeni üyesi Ford Ranger oldu. Güçlü motorları, 4x4 sistemi, safkan SUV'ları aratmayan yüksek donanım seviyesi ve otomatik şanzımanıyla 89 bin TL'den başlayan fiyatlarla pazara sunulan Ranger, sınıfında liderlik hedefliyor.
Hızlı bir büyüme gösteren Türkiye pick-up pazarı, yeni modellerle gelişimini sürdürüyor. Neredeyse bütün güçlü oyuncuların yenilenerek rekabeti yükselttiği pazarda, en son Ford Ranger ile atağa hazırlanıyor.
GÜVENLİKTE 5 YILDIZLI MODEL
Geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en çok satan pick-up modeli olan Ford Ranger, yenilenen tasarımı, gelişmiş teknoloji donanımları, ileri seviye 4x4 çekiş sistemi ve bir önceki modeline göre yakıt tüketiminde yüzde 17'ye varan iyileştirmelerle daha başarılı bir modele dönüşmüş. Ayrıca, yapılan Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan tek pick-up model olan yeni Ford Ranger bu alanda da iddiasını yükseltiyor.
FİYATI 89 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Sadece çift kabinli olarak ithal edilen modelde, 2.2 lt TDCi motorun gücü 160 beygire çıkartılmış yeni versiyonu kullanılıyor. 4x4 Wildtrak'ta 200 beygir beş silindirli 3.2-litre TDCi ile performans en üst seviyeye çıkıyor. 4x2 ve 4x4 altı ileri manuel ve otomatik şanzımanla sunuluyor. Motorların 100 km'deki tüketimi 6.8 lt ile 8.9 lt arasında değişiyor. Safkan SUV'larla yarışabilecek bir donanım seviyesi bulunan araçta, geri görüş kamerası, çift ekranlı TFT gösterge, yokuş kalkış, eğim iniş kontrolü, devrilme control sistemi, römork savrulma control sistemi gibi çok sayıda donanım yer alıyor. Ford Ranger'ın fiyatı 89 bin TL'den başlayıp, en üst versiyonda 117 bin TL'ye kadar yükseliyor.
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